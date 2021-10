Hockey sur glace : Fribourg toujours plus leader, Ajoie se saborde, Bienne a été patient

Lors de la 14e journée de National League, le leader Gottéron a engrangé une nouvelle victoire, contre Lausanne (3-1). Bienne a aussi connu le succès, face à Berne (2-1), tandis qu’Ajoie a craqué devant Davos (2-4).

Les Fribourgeois confortent leur place de leader de National League. freshfocus

Fribourg enchaîne une septième victoire à Lausanne

La dernière fois que Fribourg avait perdu? C’était le 21 septembre à l’occasion d’un non-match face à Lausanne (2-5). Depuis, les hommes de Christian Dubé ont effectué une remise en question fructueuse, jusqu’à retrouver le LHC avec l’étiquette de leader du championnat, samedi soir à la Vaudoise aréna, où ils ont enchaîné une septième victoire consécutive (3-1).

Entre deux équipes plus proches l’une de l’autre sur la glace que ce que n’indiquait l’écart au classement, la rencontre - très rythmée, avec des occasions des deux côtés - a basculé en situation spéciale. Soit derrière un coup de coude gratuit de Gernat sur Jörg et une erreur de Marti dont a magnifiquement profité Brodin (29e , 0-1, à 5c4).

Les pénalités ont eu leur importance, samedi soir. Car c’est encore en power play que Gottéron a doublé la mise sur un tir précis de DiDomenico (37e , 0-2). À ce moment-là, on se disait que cela récompensait des Dragons dégageant davantage de maîtrise collective, de calme, de confiance, de certitudes que les Lions, lesquels évoluaient à nouveau sans Genazzi ni Varone (surnuméraires), mais avec le jeune Benjamin Bourgo (18 ans), pour sa première apparition en National League.

Ceux-ci ont néanmoins eu la bonne idée de se relancer juste avant la deuxième pause, en supériorité numérique là aussi et par l’intermédiaire de Sekac, face auquel Berra n’a pas semblé tout blanc (39e , 1-2). Reste que la bande de John Fust n’est pas parvenue à surfer sur cette nouvelle dynamique au troisième tiers, se heurtant d’abord à la solide organisation fribourgeoise, puis au poteau (57e , Baumgartner), avant que les Dragons ne classent l’affaire grâce à Jecker (59e , 1-3).

Ajoie s’est sabordé en trois minutes

Philip-Michael Devos (au second plan) au pressing sur Valentin Nussbaumer. freshfocus

Déjà lourdement handicapé par les absences de deux de ses quatre joueurs étrangers – toujours rien de neuf à ce sujet, si ce n’est que Hazen n’a pas encore été opéré -, Ajoie a malheureusement pris la mauvaise habitude de rater ses entrées en matière. Contre Davos (2-4) , cela a coûté très cher, puisqu’au moment où, pour la première fois de la soirée, un Jurassien cadrait la cage de Senn, les Grisons menaient déjà de deux longueurs (un premier but, après 17 secondes de jeu (!), avait même été refusé pour hors-jeu, après analyse des images).

Un tel handicap était-il rédhibitoire, face au centenaire du hockey suisse? Logiquement, bien sûr. Mais qu’est-ce que la logique face aux émotions? Que sont les chiffres – deux étrangers contre quatre – face au cœur? On sait que cette abnégation totale, ce refus de l’impossible font partie de l’ADN ajoulot, du début de son histoire jusqu’à aujourd’hui. N’empêche, il y a des limites à tout.

En donnant tout ce qu’ils pouvaient, les Jurassiens ont certes souvent précipité les Grisons dans le doute, notamment quand Frossard, en infériorité numérique, a remis les siens dans la course dans le tiers-temps intermédiaire. La course-poursuite allait être prenante, parfois hargneuse, même si elle fut finalement vaine. Car quand on est déjà l’un des petits de la ligue, on ne peut se permettre de se fabriquer un handicap supplémentaire. Il s’en est fallu de trois minutes, les trois premières, trois minutes pour se saborder, trois minutes malheureusement éliminatoires pour un soir. Dommage, 180 fois dommage, parce que si le résultat n’est pas là, l’esprit, lui, est toujours bien vivant à Porrentruy.

Bienne a su attendre le bon moment

Duel très serré entre le Bienne de Tino Kessler et le Berne de Tristan Scherwey. Claudio De Capitani/freshfocus

Les Biennois, qui jouaient samedi avec seulement deux étrangers, s’imposent pour la deuxième fois à Berne, mais cette fois-ci après les tirs au but (2-1).

Un derby, c’est comme un morceau de viande sur le grill, tout est dans la cuisson! Quinze jours après une première confrontation un peu saignante entre deux équipes bien au point, Berne et Bienne se retrouvaient ce samedi devant plus de 14’000 fidèles, avec encore en mémoire ce scénario un peu fou qui avait fini par sourire aux Seelandais lors de la prolongation (3-4) après avoir été menés très vite (75 secondes) 2-0 par les Ours. Or cette fois-ci, «chat échaudé craignant l’eau froide», la partie est restée longtemps fermée entre deux formations battues la veille et qui ont tardé à se livrer…

Alors que les visiteurs étaient tout heureux de récupérer Gaëtan Haas, qui n’avait plus rejoué depuis qu’il s’était blessé le 15 septembre à la hanche (il s’était pris le coin de la porte de son banc des remplaçants!), ils ont toutefois rejoint la capitale avec seulement deux joueurs étrangers puisqu’après le genou de Jere Sallinen c’est un pied enflé qui a empêché Viktor Lööv d’effectuer le déplacement. Après avoir reçu un puck sur le patin la veille, il devrait être absent entre une à deux semaines. La poisse.

Dans ces conditions, la mission s’annonçait quelque peu délicate pour la bande à Törmänen, surtout après la gifle reçue vendredi face aux Lions de Zurich (1-5). La tâche s’est alors corsée lorsque Tristan Scherwey a accéléré juste avant la première pause. Mais les Bernois de la PostFinance Arena, qui ont encore bénéficié d’une double pénalité (36e, durant 1’22’’ à 5 contre 3), n’ont pas réussi à tuer le match lors d’un second tiers un peu plus intense alors que Daniel Manzato (qui s’est semble-t-il claqué) avait laissé sa place au jeune Philipp Wühtrich (25e). Il n’en fallait pas plus au visiteur pour retrouver son jeu et ses ambitions. Et se rappeler qu’il n’a pas été leader jusqu’à vendredi par hasard.

Les Biennois, qui ont senti le bon coup, ont égalisé au début du troisième tiers (43e) grâce à un missile de Toni Rajala, exploitant à merveille une passe caviar de Gaëtan Haas dont le retour a forcément reboosté le moral de ses camarades, à commencer par le Finlandais, qui a retrouvé son coup d’oeil et ce tir dévastateur. Tandis que le SCB, à l’image de Timothy Kast (56e) s’est encore procuré des occasions de repasser l’épaule, Jeren van Pottelberghe s’est montré intraitable. Comme lors du dernier derby du 24 septembre, c’est donc une fois encore en prolongation que s’est jouée cette partie. Après un joli solo de Dominik Kahun (62e) et de Toni Rajala (65e), la victoire a souri à des Biennois réalistes, au terme des tirs au but, grâce à un Hügli très malin.

Langnau gagne et laisse la dernière place à GE Servette et Ajoie

Langnau a réussi l’exploit de la soirée de samedi en venant à bout de Zurich, qui jouait pourtant dans sa patinoire. Les Emmentalois se sont imposés 2-4. Le but de la sécurité a été inscrit par Aleksi Saarela alors que le gardien Ludovic Wäber avait quitté son but. À la suite de cette victoire, Langnau quitte la dernière place du classement (12 points), qu’il laisse aux deux Romands que sont Ajoie et GE Servette (9 points, mais avec une rencontre de moins).

Zoug qui a peiné, mais qui a finalement battu Rapperswil aux tirs au but (3-2), double les ZSC Lions au classement, tout comme Davos suite à son succès à Ajoie (2-4).

Quant à Lugano et Ambri, eux aussi jouent au chat et à la souris. Les Luganais ont gagné face à leur rival cantonal Ambri 3-1 et lui repassent devant au classement.