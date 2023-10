Un bancomat dynamité en pleine nuit au bord du Lac Noir

Un peu moins d’attaques

Cet épisode tombe le jour où l’«Aargauer Zeitung» indique que, depuis le début de l’année, le nombre d’explosions de bancomats est en baisse. On en a recensé 56 en 2022 et, depuis le début de cette année, il n’y a «que» 22 attaques. Il faut dire que les banques commencent à prendre des mesures pour rendre moins attractifs ces distributeurs qui, quand ils viennent d’être remplis, peuvent abriter un demi-million de francs. Et le fait que ces appareils soient parfois placés dans des petits villages fait d’eux des cibles de prédilection, loin de tout.