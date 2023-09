Drogue à Fribourg: trafic de cocaïne démantelé en Singine

La Police cantonale fribourgeoise a remporté une importante bataille, dans sa guerre contre le trafic de drogues. Une enquête menée en 2022 dans le district de la Singine a permis d'arrêter et d'incarcérer trois trafiquants de cocaïne présumés, âgés de 22, 23 et 25 ans. Ils sont accusés d'avoir vendu, entre mars 2018 et octobre 2022, environ 10,5 kg de cocaïne, 18,5 kg de marijuana, 5 kg de haschisch, 850 pilules d'ecstasy et 200 g de MDMA. Ces stupéfiants représentent un chiffre d'affaires total de plusieurs centaines de milliers de francs.