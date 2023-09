Fribourg: garagiste champion de l’escroquerie en semi-détention

Le stratagème était presque toujours le même. Professionnel de l’achat-vente de véhicules automobiles, un sexagénaire fribourgeois s’arrangeait pour se faire remettre des voitures que des particuliers ou des entreprises souhaitaient vendre, contre la promesse d’un payement ultérieur. Ensuite, il ne remboursait jamais ses dettes ou alors il ne le faisait que partiellement, après de nombreuses relances et menaces de plaintes des victimes, explique «La Liberté». En tout, le garagiste a reconnu être à l’origine d’une trentaine d’escroqueries, entre les années 2008 et 2017, pour un montant de plus de 250’000 francs.

Ses aveux lui ont permis de bénéficier d’une procédure simplifiée et, mercredi, les juges du Tribunal de la Gruyère ont entériné l’accord passé entre l’accusé et le Ministère public. Ainsi, bien que coupable d’escroquerie par métier et de détournement de valeurs patrimoniales, le sexagénaire n’a écopé que de trois ans de prison, dont deux avec sursis, détaille le quotidien fribourgeois. De plus, il purgera sa peine sous le régime de la semi-détention, de manière à pouvoir continuer de travailler et ainsi rembourser les plaignants. À noter que le prévenu avait déjà fait un séjour à l’ombre dans les années 1990. À l’époque, il était connu dans le milieu de l’automobile comme «l’escroc de la Gruyère».