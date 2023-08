Fribourg: Une mère oublie son pistolet dans le sac son fils

Une quadragénaire kosovare vient d’être condamnée par le Ministère public fribourgeois pour contravention à la loi fédérale sur les armes. Sa première erreur aura été d’importer en Suisse sans les autorisations nécessaires un pistolet à billes – ressemblant à s’y méprendre à une véritable arme à feu – qu’elle avait acheté fin décembre 2022 au Kosovo. Quelques jours plus tard, elle était encore allée en forêt avec son pistolet, dans un but indéterminé, alors qu’elle ne possède aucun permis de port d’arme. Mais le pire était à venir. Le 28 février dernier, lors d’une sortie de classe à Bellegarde (FR), l’enseignante de son fils, qui fréquente un école spécialisée, a retrouvé le fameux pistolet dans le sac à dos de celui-ci.

Interrogée par les forces de l’ordre le 7 mars, la maman a déclaré que, pour elle, il s'agissait d’un simple jouet et non d’une arme, «car il avait été acheté dans un magasin de jeux». Après sa sortie en forêt, elle dit avoir rangé le pistolet dans le sac et l’aurait tout bêtement oublié dedans, raison pour laquelle il était en possession de son fils. La procureure en charge de l’affaire a donc encore retenu que l’arme n’a pas été conservée avec la prudence nécessaire. Pour ces trois infractions, la Kosovare a été condamnée à une amende de 400 francs. Quant au pistolet, «il a été séquestré et sera détruit», précise le Ministère public.