Fribourg: résidents volés la nuit dans un EMS

Des plaintes ont été déposées et une enquête a été ouverte. Afin de coincer le voleur, des porte-monnaies de résidents ont été piégés. Et, finalement, le 22 novembre 2022, le piège s’est refermé sur le coupable. Travaillant de nuit, une collaboratrice de l’EMS avait pénétré dans la chambre d’une résidente et s’était emparée de 80 francs. Ce qu’elle ne savait pas, c’est que l’objet qu’elle a manipulé était relié aux caméras de surveillance des couloirs.