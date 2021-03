Tourisme : Fribourg veut attirer les Suisses cet été

Une campagne marketing réunissant tous les acteurs du secteur touristique promet des séjours gratuits et diverses offres à ceux qui décideront de passer leurs vacances dans le canton.

Du Moléson, on voit presque tout le canton. Switzerland Tourism

A l’initiative de l’Association fribourgeoise des hôteliers (AFH) et de l’Union fribourgeoise du Tourisme (UFT), les partenaires du tourisme fribourgeois regroupent leurs forces pour mener à bien un projet marketing inédit. Pour la 1re fois dans l’histoire du canton, hôtellerie, gastronomie, remontées mécaniques, musées, transports publics, produits du terroir, organes touristiques et de promotion font front commun dans le cadre d’une opération intitulée «Ensemble - pour de vrai!».

Le but est de renouer avec un nombre de nuitées hôtelières le plus proche de celui du printemps 2019, indique un communiqué diffusé lundi. La campagne «Vrai, pour de vrai!» entend ainsi positionner le canton de Fribourg comme destination suisse la plus authentique et conviviale. Dans ce cadre, un concours permettra à 300 Suisses de bénéficier d’un séjour gratuit dans le canton.

Une carte d’hôte cantonale permettra aux hôtes de l'hôtellerie et de la parahôtellerie de circuler gratuitement en transports publics. D’avril à juin 2021, 70'000 visiteurs devraient en profiter.

Hockeyeurs de Gottéron mobilisés

Par ailleurs plusieurs influenceurs et ambassadeurs relaient la campagne sur les réseaux sociaux. Deux humoristes (Blaise Bersinger et Stéphanie Berger) ainsi que trois joueurs du HC Fribourg Gottéron produiront des clips et photos à diffuser sur leurs canaux et ceux des partenaires.

En complément d’une large diffusion digitale, une campagne d’affichage aura lieu dans les plus grandes villes de Suisse alémanique ainsi qu’à Genève. De plus, une « guérilla des cuchaules » investira en avril et mai les gares de Berne, Genève et Zurich.

Cette action de promotion dispose d’un budget de plus de 600'000 francs. Elle bénéficie du soutien du plan de relance de l’Etat de Fribourg destiné au tourisme et au commerce local.