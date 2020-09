Scolarité obligatoire : Fribourg veut favoriser l’apprentissage des langues

La loi sur la scolarité obligatoire a été modifiée par le Grand Conseil fribourgeois afin de favoriser l’apprentissage de l’allemand et du français par immersion.

L’immersion signifie que des élèves francophones peuvent recevoir tout ou partie de leurs leçons en allemand et inversement.

Le Grand Conseil fribourgeois a modifié la loi sur la scolarité obligatoire pour favoriser l’apprentissage de l’allemand ou du français par immersion. Il s’agit de réduire les carences constatées chez les francophones et les germanophones dans la langue partenaire.

La révision législative a été acceptée mardi par 91 voix contre 3 et une abstention. La plupart des députés ont salué l’évolution. «C’est une nouvelle étape dans la perspective d’un bilinguisme positive», s’est réjoui le député singinois André Schneuwly, du Parti des électeurs libres, rapporteur de la commission ad hoc.

Propos repris par le conseiller d’État Jean-Pierre Siggen, en charge de l’instruction publique, pour qui «les pratiques immersives sont dans l’intérêt du canton». Quatre-vingt-cinq classes du cycle d’orientation et 23 du degré primaire recourent déjà à un enseignement immersif, a précisé le magistrat PDC, soit 2000 élèves.

Maîtrise insuffisante

La modification trouve son origine dans une motion des députés Pierre Mauron (PS) et Peter Wüthrich (PLR), acceptée en novembre 2018 par 48 voix contre 29 et 6 abstentions, au terme d’un vif débat. Selon eux, pour un canton bilingue, «trop peu de personnes comprennent et parlent la langue partenaire de manière acceptable».