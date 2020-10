Energie : Fribourg veut miser sur l’éolien

Le canton de Fribourg a un très grand potentiel dans l’énergie éolienne, comme Vaud et Berne, et il entend bien l’exploiter.

«Fribourg est le troisième canton disposant du plus grand potentiel éolien, après Vaud et Berne», a indiqué jeudi à La Joux (FR) le conseiller d’Etat Olivier Curty, en charge de l’économie. Il affiche une production possible comprise entre 260 et 640 gigawattheures (GWh) par an, de quoi alimenter jusqu’à 35’000 ménages.