Ski alpin

Frida Hansdotter plus forte que la douleur

La médaillée d'or du slalom des JO 2018 est en pleine forme. Elle l'a démontré à la TV suédoise en tenant 26 minutes lors de l'épreuve de «la chaise».

A l'occasion de l'épreuve de «la chaise», Frida Hansdotter a tenu la position pendant 26 minutes. A 34 ans, elle a pulvérisé l'ancien record de l'émission détenu par la légende du biathlon Magdalena Forsberg avec 13 minutes, réalisé en 2013. «Lorsque j'ai battu son record, je me suis demandé si je devais abandonner tout de suite. Puis comme j'avais encore de la force dans les jambes, j'ai voulu voir si j'arrivais à franchir la barre des 15 minutes», a déclaré la skieuse, qui a quitté sa position sourire aux lèvres, comme si l'effort qu'elle venait de réaliser n'avait pas existé.

Kim Kallström craque après cinq minutes

Un autre concurrent n'était pas un inconnu en Suisse: Kim Kallström. Le footballeur a porté à 56 reprises les couleurs des Grasshoppers. A 37 ans, l'international suédois n'a pas fait le poids en se laissant tomber à terre après 4 minutes et 53 secondes.

La performance de Frida Hansdotter a été vue 98'500 fois et commentée à plus de 1500 reprises sur Instagarm. Elle a été saluée non seulement par l'ancienne recordwoman Magdalena Forsberg, mais également par le skieur suisse Justin Murisier.