Série - Pour Lisa Kudrow, Friends est bien plus qu’une sitcom

Même si elle a enchaîné des dizaines de films et de feuilletons durant ces quinze dernières années, Lisa Kudrow est toujours Phoebe pour les millions de fans de « Friends ». À l’occasion de la mise en ligne, sur Play RTS , de l’épisode spécial de la série , elle nous a accordé une interview.

J’ai toujours aimé Phoebe, mais elle fait partie de mon passé. Il est important de redire aux fans que «Friends: The Reunion» n’est pas un épisode inédit. Il s’agit juste de la rencontre des acteurs qui se remémorent leurs souvenirs. Il ne faut pas s’attendre à ce que je redevienne Phoebe. Ce temps est révolu, même si c’est toujours un bonheur de se retrouver dans les décors du Central Perk.

Alors là, je suis la pire de tous car j’ai une mémoire plus que sélective (rires). Jennifer Aniston et Matt LeBlanc sont bien meilleurs que moi pour raconter des anecdotes de nos années communes. La vérité est qu’il y a certains épisodes des dernières saisons que je n’ai jamais vus et que je ne regarde jamais les rediffusions.