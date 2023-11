«Friends»: Matt LeBlanc et Courteney Cox rendent hommage à Matthew Perry

Des fleurs déposées en hommage à Matthew Perry devant l’immeuble de «Friends» le 30 octobre 2023. Getty Images via AFP

Les acteurs de «Friends» Matt LeBlanc et Courteney Cox ont livré mardi un hommage personnel à la co-star de la série, Matthew Perry, décédé fin octobre en Californie.

«Les moments que nous avons partagés étaient honnêtement parmi les moments préférés de ma vie», a écrit sur Instagram Matt LeBlanc, qui incarnait «Joey», le coloc et meilleur ami de «Chandler», joué par Matthew Perry. Matt LeBlanc accompagne son post de plusieurs images tirées de la série et montrant les deux acteurs, y compris l’une où les deux se prennent dans les bras. «Ce fut un honneur de partager la scène avec toi avec et de t’appeler ‘mon ami’», écrit-il, avant d’ajouter: «Déploie tes ailes et envole-toi mon frère, tu es enfin libre.»

Âgé de 54 ans, Matthew Perry a été retrouvé inconscient le 28 octobre par son assistant dans un jacuzzi à son domicile de Los Angeles.

Courteney Cox, qui incarnait «Monica», la petite amie puis épouse de «Chandler» dans la série, a partagé sur son compte Instagram un extrait de la fameuse scène au cours de laquelle la romance entre les deux personnages est révélée au public. «Je suis tellement reconnaissante pour chaque moment que j’ai passé avec toi Matty, et tu me manques chaque jour», écrit l’actrice.

Causes de la mort inconnues

Sa publication s’accompagne d’une vidéo après la fin de la scène, dans laquelle Courteney Cox, au lit avec Matthew Perry, lance une blague grivoise à destination du public dans le studio. «Dans cette scène, avant que nous commencions à tourner, il m’a murmuré une phrase drôle à dire», explique-t-elle. «Il faisait souvent des choses comme ça. Il était drôle et il était gentil», ajoute Courteney Cox.

Les causes de la mort de Matthew Perry ne sont toujours pas connues. L’acteur luttait depuis des années contre son addiction aux médicaments et à l’alcool. Selon le média spécialisé TMZ, aucune drogue n’a été trouvée sur les lieux de la mort de l’acteur et aucun indice ne laisse présager qu’il pourrait s’agir d’un acte criminel.

Sa mort inattendue a suscité une pluie d’hommages, allant de grandes figures d’Hollywood au Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Véritable phénomène culturel, «Friends» a marqué plus d’une génération de téléspectateurs. Elle raconte les péripéties d’une bande de joyeux copains -- Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross et Chandler -- à New York, émaillées de relations amoureuses.