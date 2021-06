Covid à Genève - Frileux en 2020, les amoureux se disent à nouveau oui pour la vie

« Malgré la pandémie, les gens n’ont pas renoncé au projet de se marier » , assure Laure Da Broi, cheffe du S ervice de l ’é tat civil de la Ville de Genève. L’an dernier, la Municipalité a célébré 550 unions, contre en moyenne 700 les années pré-Covid. À l’échelle cantonale, cette diminution d’un peu plus de 20% a également été observée. « Les mesures prises dans le cadre de la situation sanitaire ont effectivement eu des conséquences sur le nombre de mariages célébrés » , indique l’Office cantonal de la population et de s migration s (OCPM), qui a enregistré 1458 mariages en 2020 contre 1888 l’année d’avant.

À l’instar de Genève, le canton de Vaud a enregistré une baisse de près de 22% des unions, passant de 2718 mariages et partenariats enregistrés en 2019 à 2123 l’an dernier. D a ns les deux régions, les a utorités appliquent une di r ective fédérale en vigueur depuis mars 2020. Cette dernière autorise les cantons à ne pas célébrer les mari ages de couples résid a nt hors de leur sol. «Nous avons décidé de mettre en pratique cette mesure pour limiter l’affluence dans les locaux et permettre aux officiers de se concentrer sur leurs tâches prioritaires», explique Frédéric Rouyard, chargé de communication du Service de la population vaudois.

«Marre de repousser le mariage»

Après « une année compliquée » , Marie-Laure Steffen, directrice de l’Office de l’ é tat civil de Chêne- B ourg, Thônex et Veyrier , constate que « les gens en ont marre de repousser et de repenser le projet mille fois. Ils se disent : «T ant pis, on se lance .» Mireille Vogel , son homologue pour l’arrondissement de Lancy, évoque également une évolution d’état d’esprit liée à la situation sanitaire. « En 2020, on ne savait pas ce qui nous tombait dessus. Aujourd’hui, on s’est malheureusement habitué s au Covid-19. On vit avec » , confie l a responsable , qui a observ é une hausse des célébrations par rapport à la normale pour les cinq premiers mois de cette année .