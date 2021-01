On ne pense pas assez souvent à la puissance du micro-onde s . Car c’est bien plus qu’un outil pour réchauffer des mets!

On peut y frire de l’ail et des oignons et ainsi avoir un topping croustillant pour un plat de ramen instantanés. Ou mieux, apporter la riche saveur de l’ail doré à un e cuisse de poulet ou une touche encore meilleure à sa salade! C’est très simple à faire et ça ne salit pas. Que demander de plus?