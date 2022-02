Vacances en Suisse - Frisson à Engelberg, station de rêve pour un week-end

Un groupe prend la pose. 3, 2, 1… Flash! L’excursion sur le Titlis de ces jeunes Italiens a été immortalisée par l’appareil photo installé sur le pilier face au pont suspendu le plus haut d’Europe. Pour quelques francs, chacun repartira avec un tirage en souvenir. Le Cliff Walk culmine à plus de 3000 mètres d’altitude. 150 mètres de long au-dessus d’un glacier. Malgré la température sibérienne et le vent qui le balance, l’attraction la plus médiatisée du discret demi-canton d’Obwald attire les foules. Incessant défilé, caméra au poing ou selfies en goguette: il faut témoigner comme si, en alpiniste du dimanche, on avait gravi ces cimes enneigées. En réalité, il suffit de prendre une télécabine, puis un téléphérique panoramique (l’engin tourne à 360°) pour assouvir tranquillement son goût du frisson, éprouver le vertige d’un panorama que seule recèle la Suisse centrale.