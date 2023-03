Cinéma : Frissons garantis avec «Le Manoir Hanté» de Disney

Alors qu’on attend impatiemment la sortie du film «La Petite Sirène», avec Halle Bailey, prévue le 24 mai 2023, au cinéma, une autre superproduction de Disney, plus sombre cette fois, nous fera bientôt frémir. «Le Manoir Hanté», comédie inspirée de la célèbre attraction du même nom dans de nombreux parcs Disneyland, sortira «prochainement» dans les salles obscures. La bande-annonce, à la fois drôle et flippante, a été dévoilée sur YouTube, le 2 mars 2023. Et le casting est plutôt impressionnant: Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Jared Leto, ou encore Jamie Lee Curtis, star de la saga «Halloween», s’y donnent la réplique. «Le Manoir hanté» raconte l’histoire d’une mère de famille et de son fils de neuf ans souhaitant commencer une nouvelle vie. Ils trouvent une occasion en or, en acquérant un manoir au prix abordable à La Nouvelle-Orléans. Mais ils comprendront vite que leur nouvelle demeure est hantée. Un prêtre, un expert en paranormal, une médium et un historien râleur viendront leur porter secours.