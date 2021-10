France : Frissons sur la présidentielle: Eric Zemmour est donné au second tour

Selon un sondage publié mercredi, le polémiste d’extrême droite passe devant Marine Le Pen, qui est en chute libre. Il affronterait alors Emmanuel Macron, qui l’emporterait avec 55% des votes.

À sept mois de l’élection présidentielle, la tension monte à vitesse grand V chez nos voisins français. Tous les regards sont tournés vers Eric Zemmour, qui fait trembler tous ses rivaux alors qu’il n’est pas encore officiellement candidat. Et mercredi, un sondage publié par le média Challenges est venu ajouter encore un peu d’huile sur le feu: selon les chiffres de Harris Interactive, Eric Zemmour dépasse Marine Le Pen dans les intentions de vote et se qualifie virtuellement pour le second tour. Le polémiste d’extrême droite a en effet gagné 4 points et affiche désormais un score de 17%.

Derrière, rien ne semble pouvoir arrêter la chute vertigineuse de sa concurrente principale, Marine Le Pen. La leader du Rassemblement national (RN) a perdu 13 points depuis cet été et compte désormais 15% des intentions de vote. En clair, si l’élection devait avoir lieu cette semaine, Eric Zemmour se qualifierait pour le second tour et affronterait Emmanuel Macron, à qui le sondage attribue 24% des intentions de vote. Une ascension fulgurante et «un scénario improbable, inconcevable, que même les plus proches soutiens du polémiste n’imaginaient pas avant plusieurs semaines», écrit Challenges. En un mois, l’éditorialiste, novice en politique, a gagné 10 points.

Derrière le trio de tête, on retrouve Xavier Bertrand (13%), Jean-Luc Mélenchon (11%), Anne Hidalgo et Yannick Jadot (à égalité à 6%). Au second tour, Emmanuel Macron l’emporterait avec 55% des votes contre 45% pour Eric Zemmour.

Le polémiste n’a pas encore annoncé sa candidature, mais ses partisans n’ont aucun doute quant à ses intentions. «Manifestement, les jours passant, elle devient inéluctable, il faut être clair», confie à Franceinfo Loup Bommier, maire de Gurgy-le-Château (Côte-d’Or). L’élu est le premier à avoir donné sa promesse de signature à la candidature d’Éric Zemmour. Comme ce maire, de nombreux supporters de l’éditorialiste travaillent déjà d’arrache-pied pour dégoter à leur potentiel futur candidat les 500 parrainages qui lui permettraient de se présenter. Environ 200 signatures auraient déjà été récoltées.