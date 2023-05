Geneva Open: Fritz et Dimitrov ont tenu leur rang

Les têtes d’affiche ont répondu présent, mercredi après-midi sur le central du Gonet Geneva Open. Dans le joyeux chahut entretenu par les juniors du canton – de nombreux clubs avaient fait le déplacement avec leur école de tennis – Taylor Fritz (9e mondial) et Grigor Dimitrov (33e) ont imposé leur supériorité technique et ont validé leur ticket pour les quarts de finale.

Relâchement décisif

«Au premier set, je ne me sentais pas bien. Sans confiance ni énergie, confiait la tête de série No 2 après la douche. Franchement, je crois que je ne peux pas moins bien jouer. Mais heureusement, j’ai ensuite réussi à me relâcher.» Un relâchement qui a déclenché son lot de premières balles et de coups droits explosifs. Tout est alors allé beaucoup trop vite pour Marcos Giron, écarté finalement en trois manches (4-6 6-2 6-3).