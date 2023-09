Parmesan ou Grana Padano? Différences entre ces fromages italiens

Il y a fromage à pâte dure et fromage à pâte dure, même si nous ne faisons pas forcément la différence sur nos lasagnes. Pourtant ces deux éléments de la cuisine italienne ne sont pas tout à fait similaires.

Pas de la même région

En fait, rien que le nom en dit long: le Parmigiano Reggiano, autrement dit le parmesan, provient d’une petite zone de production qui s’étend de la région au-dessus des villes de Parme et de Reggio d’Émilie. Le Grana Padano, en revanche, provient de la plaine du Pô (Pianura Padana, en italien). Ce fromage à pâte pressée cuite est produit dans presque toute la plaine du Pô, du Piémont à la Vénétie en passant par la Lombardie, l’Émilie-Romagne et la région du Trentin-Haut-Adige.

Le fromage à pâte dure ne se coupe pas, mais se casse, de préférence à l’aide du couteau spécial parmesan. Getty Images/iStockphoto Les deux fromages à pâte dure s’achètent au supermarché en version râpée. IMAGO/Manfred Segerer Qu’il s’agisse de Grana ou de parmesan, le fromage se râpe toujours frais sur les pâtes. Getty Images

Le lait fait la différence

Il existe également des différences au niveau de la production. Le parmesan est produit à partir de lait entier et de lait écrémé provenant de la traite de plusieurs jours. Le Grana est fabriqué à partir du lait plus écrémé provenant de la traite du même jour. Les vaches qui produisent le lait utilisé pour sa fabrication se nourrissent principalement de fourrage concentré. Pour le Grana, on ajoute en outre le lysozyme, une enzyme pour la conservation. L’affinage d’une meule sera au minimum de neuf mois.

Pas d’additifs dans le parmesan

Le parmesan ne requiert pas l’ajout d’additifs, mais nécessite beaucoup plus de temps. L’affinage d’une meule dure au minimum douze mois et peut prendre jusqu’à 30 mois. Les vaches laitières se nourrissent exclusivement d’herbe, de foin et de luzerne (une légumineuse).