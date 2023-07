Genève: Fronde contre des crèches «au rabais»

«Il y avait un garde-fou, ce garde-fou vient de tomber», a dénoncé lundi Valérie Buchs, secrétaire syndicale au SIT. L’organisation, ainsi que les partis de gauche, d’autres syndicats et des associations professionnelles, s’opposent à une modification de la loi sur l’accueil préscolaire, votée fin juin par le Grand Conseil, à majorité de droite.

«Il faut que le métier soit attractif»

Ce changement législatif met fin aux «usages professionnels» qui, lorsque des crèches ne sont pas municipalisées ou l’objet d’une convention collective de travail, imposent une grille salariale et des conditions de travail. Cela concerne 45 structures (sur un total de 214, selon les chiffres de l’Office cantonal de la statistique pour 2022, ndlr.), d’après la gauche et les syndicats, qui lancent un référendum. «Avec la modification légale, ces usages voleraient en éclats au profit du salaire minimum», pointent-ils.

Le salaire minimum s’élève à 24 francs l’heure, tandis qu’une aide en crèche touche, selon les «usages», plus de 27 francs, et une éducatrice ou un éducateur plus de 35 francs: «Le salaire minimum, c’est pour aller vers le haut, pas vers le bas», souligne Sophie Demaurex, députée socialiste. «Pour trouver du personnel qualifié, il faut que le métier soit attractif», a recommandé le comité référendaire, qui craint ainsi pour la qualité de l’accueil.