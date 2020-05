Canton de Vaud

Fronde contre le Tribunal des baux

Les locataires et les propriétaires ne peuvent plus assister aux audiences du Tribunal des baux du canton de Vaud. Ils dénoncent une mise à l’écart.

Les représentants des locataires et des propriétaires s'insurgent contre la décision du Tribunal des baux.

Le Tribunal des baux du canton de Vaud ne tient plus d’audience en présence des juges assesseurs représentant les locataires et les propriétaires. Ces derniers jugent cette mise à l’écart «inacceptable» et ils le font savoir.