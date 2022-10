Praille-Acacias-Vernets : Fronde contre les plans d’un vaste secteur de logements

La densification d’habitations imaginée dans le secteur Praille-Acacias-Vernets (PAV) ne passe pas auprès de certains. Alors que le Conseil municipal de la Ville de Genève a largement adopté la semaine dernière le plan localisé de quartier (PLQ) «Acacias 1», le Collectif des associations d’habitants et de quartiers va l’attaquer par référendum, révèle la «Tribune de Genève». Le PLQ vise à remplacer une vaste zone industrielle par 2320 logements, des bureaux, des commerces et une vaste place publique. Il est aussi prévu de remettre à ciel ouvert et de renaturer deux rivières: l’Aire et la Drize.