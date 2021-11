Débrayage à Smood – Fronde des livreurs: Genève rejoint le mouvement

Unia appelle Migros à réagir

«Depuis 2019, Migros Genève détient 35% des actions de Smood et ses directeur et directeur adjoint siègent au Conseil administratif, a rapporté Anne Rubin, responsable commerce de détail à Unia. Le géant orange est donc «partie prenante des décisions stratégiques de Smood. Ils ne peuvent pas cautionner cette sous-enchère salariale qui précarise les employés.» La responsable a appelé Migros à réagir. «Ils doivent prendre leurs responsabilités sociales et peser de tout leur poids pour faire bouger les choses. Sinon cela revient à cautionner ces pratiques.» De son côté, la coopérative suisse explique avoir «vivement encouragé» Smood à entrer en conversation avec un partenaire social et «salue le dialogue constructif entre Syndicom et Smood».