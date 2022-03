Lancy (GE) – Fronde verte contre la future patinoire de Genève-Servette

Le projet en détail

Pour remplacer l’enceinte vétuste des Vernets qui n’est plus aux normes de la Ligue suisse de hockey depuis des lustres, l’État prévoit une infrastructure de 8500 places sur le site du Trèfle-Blanc, à Lancy (voir vidéo ci-dessous). Devisé à 150 millions de francs (via un financement public), le complexe accueillerait deux surfaces de patinage, pour notamment satisfaire les besoins en glace de la commune. Un parking d’échange de 1200 places (à la charge de la Fondation des parkings) et un bâtiment commercial (payé par des privés) sont aussi planifiés sur le site. Coût global du projet: 287 millions francs. Le Grand Conseil a adopté le 28 janvier dernier un crédit d’étude de 11,7 millions. Le périmètre foncier est maîtrisé, à l’exception d’une parcelle privée. Le Canton espère un début des travaux en 2024, pour une livraison de l’ouvrage quatre ans plus tard.