Front franco-suisse contre un projet autoroutier à Viry

1 / 2 Le projet prévoit de réaliser un contournement de Viry (F) et de le raccorder à l’autoroute A40. 20 min / jef Mardi matin, les opposants présentaient leur point de vue sur le site, avant d’aller déposer leur pétition au Conseil d’Etat de Genève et au Département de la Haute-Savoie. 20 min / jef

«Qui sème la route récolte le trafic.» La conseillère nationale Verte Isabelle Pasquier-Eichenberger se trouvait à Viry (F), ce mardi, à quelques kilomètres de Genève, et encore plus près du petit village de Soral, noyé depuis des années sous un flot de voitures. L’élue s’oppose, avec les Verts transfrontaliers et neuf associations françaises et suisses, au projet d’échangeur autoroutier porté par le Département de Haute-Savoie. Dans la foulée, les contestataires allaient déposer une pétition munie de 2700 paraphes au Conseil d’Etat genevois et au Département français.

Contournement de Viry

Ce dernier veut réaliser un contournement routier de Viry, puis raccorder ce nouveau tronçon à l’autoroute A40. «Il s’agit d’un projet d’un autre âge, qui va coûter des dizaines de millions d’euros, détruire un corridor écologique et renforcer la culture de la voiture», vilipende Jérôme Strobel, président des Verts transfrontaliers. La Confédération paysanne française dénonce en outre un saccage des terres agricoles.

Douane de Bardonnex engorgée

Les opposants sont persuadés qu’une tel échangeur augmentera le recours à la voiture. «Le plan climat adopté par Genève prévoit une réduction du trafic motorisé de 40% en 2030 et de 80% en 2050, relève ainsi Thibault Schneeberger, d’Actif-trafiC. Cela montre l’absurdité de réaliser de nouvelles infrastructures routières.» Ce d’autant plus, soulignent-ils, que l’échangeur de Bardonnex se situe à moins de dix kilomètres. Cette grosse douane étant déjà engorgée, ils ne croient pas une seconde que tous les automobilistes s’y rendront, et redoutent qu’ils tentent de pénétrer à Genève en passant par Soral et les petites routes.

«Une catastrophe pour Soral»

C’est exactement la crainte du maire du petit village, Raoul Florez. «Pour nous, c’est une catastrophe. Ce double échangeur créera à Viry un nouveau point d’entrée et de sortie sur Genève. D’ailleurs, la commune de Viry s’y oppose aussi.»

Le Département cantonal des mobilités et de la santé, lui, rappelle que le projet est porté par la seule Haute-Savoie et jouirait, s’il voyait le jour, d’un financement exclusivement français. «Néanmoins, compte tenu de la dimension transfrontalière de cette infrastructure, et de ses potentielles implications sur la mobilité, le Conseil d’Etat suit très attentivement l’évolution du dossier.» Il désire que des «mesures d’accompagnement protègent les traversées des localités voisines». Sollicités, le Département de Haute-Savoie et la municipalité de Viry ne se sont pas encore exprimés.

Une opposition très précoce Alors que le tronçon d’autoroute Machilly-Thonon (F), récemment validé par l’Assemblée nationale française, continue de susciter des oppositions (notamment en Suisse de la part des Verts et de la Ville de Genève), à Viry, les frondeurs s’organisent en amont: la Haute-Savoie n’en est qu’au stade de l’acquisition du foncier. Pour cela, le département doit édicter une déclaration d’utilité publique, lui permettant d’exproprier les propriétaires. S’ensuivrait une phase judiciaire, puis seulement les autorisations pourraient être délivrées. «On est déterminés. Si le département veut passer en force, il nous trouvera sur sa route, y compris devant les tribunaux», avertit Jérôme Strobel.