France : Frontalier jugé pour le meurtre d’une prostituée en Suisse

Le procès d’un agent de sécurité français s’est ouvert mercredi à Besançon. Il est accusé d’avoir mortellement roué de coups une prostituée roumaine en Suisse en 2016

Les autorités judiciaires du canton de Vaud et de Besançon (F) lors d'une conférence de presse le 9 novembre 2017 (archives). Au centre gauche Christian Buffat, procureur du Ministère public du canton de Vaud et au centre à droite, Edwige Roux-Morizot, alors procureure de la République de Besançon.

L’accusé, qui a toujours contesté avoir tué la jeune femme, est jugé à Besançon pour «homicide volontaire» et encourt 30 ans de réclusion criminelle. Le verdict de la cour d’assises du Doubs est attendu vendredi.

L’histoire «triste» de la jeune femme, âgée de 18 ans, c’est celle «d’une jeune fille qui tombe sur un proxénète de la pire espèce, qui la prostitue en Suisse, et finit sous les coups d’un homme», relève l’avocat de sa famille, Me Jean-Baptiste Jacquenet-Poillot.

Il était dissimulé sous un tapis de feuilles dans la forêt communale du Frasnois (Jura), au-dessus des Cascades du Hérisson, à proximité de la frontière suisse. Les os du visage et les dents brisés par une multitude de coups d’une grande violence, la victime était méconnaissable. Le cadavre était lardé de 26 coups de couteau au niveau du cou et du flanc.

Difficultés d’identification

L’autopsie a révélé que le décès avait été causé par de multiples coups au visage, et non par les coups de couteau. Pour l’identifier, l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) a effectué une reconstitution faciale de la jeune femme afin d’établir son portrait-robot en 3D et un appel à témoins avait été diffusé très largement en Europe. En vain.