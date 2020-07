Genève

Frontaliers en télétravail: fin de l’accord entre la Suisse et la France

Les deux pays s’étaient entendus pour encourager le télétravail durant le confinement.

Changement de régime en vue pour les frontaliers en télétravail. L’accord à l’amiable passé en mai entre la Suisse et la France sur l’imposition de ces employés prendra fin le 31 août, comme l’indique «Le Dauphiné Libéré». Concrètement, cela signifie que, hors la période du 14 mars au 31 août, un frontalier qui travaille chez lui à 25% ou plus sera assujetti à la Sécurité sociale de son Etat de domicile, nous explique Olivia Guyot Unger, directrice du Service d’assistance juridique et conseils (SAJEC) de la Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève). Cela concerne tous les frontaliers, «peu importe la nationalité, c’est le lieu de domicile qui compte.» Les charges sociales étant en général deux fois plus élevées en France qu’en Suisse, «à partir du moment où cette limite des 25% est atteinte, le télétravail n’est effectivement plus intéressant, pour l’employeur comme pour l’employé.»