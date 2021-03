Vivre à cheval sur deux législations n’est pas toujours de tout repos et peut parfois causer quelques sueurs froides. Début février, la fille de Léa* attrape le Covid à l’école genevoise. «D’abord cas contact, elle a été testée positive au Covid quelques jours après», confie-t-elle. Au téléphone, le Service du médecin cantonal indique que la petite doit être isolée et la famille mise en quarantaine. Comme Léa habite en France voisine, le dossier est transmis aux autorités sanitaires françaises. «Nous avons été contactés par téléphone, poursuit la maman. On nous a signifié qu’il fallait que nous nous mettions en quarantaine, mais on ne nous a pas dit combien de jours.»

Dix jours de quarantaine

Logeant dans l’Hexagone, mais travaillant en Suisse, Léa et sa famille ont respecté les dix jours de quarantaine obligatoires en Suisse. «Cela me semblait logique.» Une fois celle-ci terminée, la maman s’adresse à la caisse maladie française afin d’obtenir une attestation pour son employeur, car elle et son mari n’avaient pas la possibilité de télétravailler. Et là, surprise: le document ne mentionne que sept jours. Léa et sa famille auraient dû respecter les règles en vigueur sur leur lieu de domicile.