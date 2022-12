L’ONU «préoccupée» : Frontex enquête sur la police bulgare qui aurait gardé des migrants en cage

«Sous le regard» des agents

Cage «jonchée de détritus»

Le Monde indique qu’il dispose d’images vidéo de la cage utilisée pour y enfermer des réfugiés, ajoutant qu’au moins 34 personnes y avaient été détenues entre la mi-octobre et la fin novembre. La cage de fortune est «constituée de barreaux en fer et jonchée de détritus, elle est visible depuis la rue», indique le journal. Le Monde a interrogé quatre hommes – des Syriens et des Afghans – qui lui «ont dit y avoir été enfermés à la suite de leur tentative d’entrée en Bulgarie».

«Profondément préoccupés»

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a de son côté indiqué à l’AFP que ses représentants n’ont pas vu les images en question et ne pouvaient pas les commenter, mais qu’ils étaient «profondément préoccupés par ces allégations». «Nous exhortons les États concernés à enquêter sur toutes les allégations de violations et d’abus», a indiqué le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. «La HCR est prêt à apporter son soutien aux États et à la Commission européenne dans la mise en place de mécanismes de surveillance indépendants pour le suivi et l’investigation de tels incidents», a-t-il souligné.