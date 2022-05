Votations du 15 mai: plus d'argent pour Frontex et ses frontières

Les pays membres de l’Espace Schengen ainsi que les pays signataires de l’accord de Schengen – dont la Suisse - exploitent ensemble une agence européenne des garde-frontières et des garde-côtes baptisée « Frontex ». Après la crise migratoire de 2015 due à la guerre en Syrie et en Afghanistan, ils ont décidé de renforcer l’agence. Celle-ci doit passer de 2000 agents actuellement à 10’000 d’ici 2027.

Son budget doit être revu à la hausse. La Suisse, qui participe à Frontex depuis 2011, est donc priée elle d’augmenter sa contribution de 24 millions de francs aujourd’hui à 61 millions de francs par an. Berne pourra envoyer jusqu’à 40 agents contre 6 actuellement.

Un référendum avait été lancé par l’association Migrant Solidarity Network ainsi que des associations de soutien aux migrants, avec l’appui du PS, des Verts et de la gauche. Les opposants estiment que donner plus de moyens financiers à Frontex risque d’augmenter les violences aux frontières. Ils accusent aussi l’agence d’être complice de violations des droits humains et d’agir comme si la migration était un danger.