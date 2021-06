Amérique latine : Frontière colombienne: 8 soldats du Venezuela libérés

Les huit militaires séquestrés par des groupes armés colombiens depuis début mai ont été libérés et vont bien, mais deux autres ont disparu.

«Le 31 mai, les huit militaires professionnels séquestrés par des groupes armés d’irréguliers colombiens depuis le début du mois ont été libérés lors de l’opération +Aigle centenaire+», selon le texte du communiqué, qui précise que les soldats sont «sains et saufs». «Par ailleurs, nous rendons public que nous sommes à la recherche de deux soldats» disparus, reconnaît le communiqué qui ne donne pas d’autres précisions sur l’opération.

«Nous remercions infiniment tous ceux qui ont rendu possible ce sauvetage (…) la vie et l’intégrité physique de nos soldats est au-dessus de tout (…) Nous continuerons à combattre les organisations qui veulent utiliser notre territoire national sacré pour commettre des crimes transnationaux affectant la paix, le développement et la stabilité du pays», conclut le texte.