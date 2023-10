Frontière Etats-Unis - Mexique: Washington va quand même étendre le mur antimigrants

L’information a aussitôt été très commentée, Joe Biden ayant affirmé, le jour de son entrée en fonction, en janvier 2021, que le contribuable ne payerait plus pour la construction d’un mur à la frontière. «Construire un mur massif sur toute la frontière sud n’est pas une solution politique sérieuse», avait-il dit.

Pour ne pas «interrompre» le financement

Mais jeudi, son gouvernement a indiqué qu’une vingtaine de lois fédérales, comme des législations sur l’environnement et les espèces protégées, devraient être suspendues pour permettre la construction de cette nouvelle portion. Le président a assuré, jeudi, qu’il ne «pouvait pas interrompre» le financement engagé par son prédécesseur Donald Trump pour la construction du mur à la frontière avec le Mexique.

«L’argent était prévu pour le mur frontalier. J’ai essayé de convaincre les républicains au Congrès d’allouer les fonds à autre chose, de les rediriger. Ils n’ont pas voulu. En attendant, il n’est pas possible légalement d’utiliser cet argent pour autre chose que ce pour quoi il a été prévu. Je ne peux pas interrompre ça», a dit le président américain, tout en assurant que «non», il ne croyait pas que construire des murs était une solution à la crise migratoire.

«Il existe actuellement un besoin aigu et immédiat de construire des barrières physiques et des routes à proximité de la frontière des États-Unis afin d’empêcher les entrées illégales», a justifié le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Plus de 245’000 tentatives d’entrées illégales en dix mois

La nouvelle section sera érigée dans la vallée du Rio Grande, secteur qui connaît un «grand nombre d’entrées illégales» à la frontière entre les deux pays, a précisé le ministre. Plus de 245’000 tentatives d’entrées illégales y ont été enregistrées sur une dizaine de mois jusqu’à début août.

L’immigration illégale est un problème politique croissant pour Joe Biden, candidat à sa réélection en 2024 et accablé par les républicains, qui l’accusent de laxisme.

Donald Trump bombe le torse

Donald Trump, son rival et favori de la droite pour la prochaine présidentielle, n’a pas manqué de réagir. L’annonce de l’Administration Biden montre que «j’avais raison quand j’ai construit 900 km d’un mur frontalier tout beau, tout neuf», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social. «Joe Biden s’excusera-t-il auprès de moi et de l’Amérique pour avoir mis si longtemps à bouger et avoir permis que notre pays soit inondé de quinze millions d’immigrants illégaux, venant de lieux inconnus?»