Covid-19 : Frontières fermées: Bruxelles met en garde Budapest

La Hongrie a refermé les frontières du pays en raison de la pandémie. La Commission européenne rappelle au gouvernement Orban l’importance de «l’intégrité de l’espace Schengen».

«Aujourd’hui (la commissaire aux Affaires intérieures) Ylva Johansson et moi-même envoyons une lettre au gouvernement hongrois rappelant l’importance de (sauvegarder) l’intégrité de l’espace Schengen et d’appliquer des mesures aux frontières de façon non discriminatoire à tous les citoyens et résidents de l’UE», a tweeté le commissaire belge.