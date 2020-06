Vers un cinquième Tour de France?

Froome devrait rester chez Ineos

Le Britannique aurait confié à ses coéquipiers qu’il porterait cet été le maillot de l’équipe qui domine le Tour de France. Et ce malgré la forte concurrence.

Forte concurrence

Ces derniers jours, The Times évoquait que le Britannique pourrait casser son contrat pour s’engager dès le mois d’août avec la formation Israël Start-Up Nation, avec à la clé un contrat de trois ans à 5 millions d’euros par saison. Ce transfert lui permettrait de profiter d’une équipe à son service pour remporter à nouveau la plus grande course du monde. Et lui offrirait un joli pactole pour un coureur qui, à 35 ans, arrive gentiment en fin de carrière. Mais ce n’est visiblement pas le plan.