Cyclisme

Froome n’a pas vraiment aimé être hué

Le Britannique s’est légèrement énervé à l’encontre d’un spectateur lundi lors de la 3e étape de la Route d'Occitanie.

Chris Froome ne vit pas vraiment sa meilleure vie en ce moment. Le Britannique de 35 ans, dont le départ en fin de saison de son équipe actuelle Ineos a été acté au début du mois de juillet, tente actuellement de gagner sa place pour le Tour de France sur la Route d'Occitanie. Ça sonne forcément un peu bizarre quand on sait que le coureur a remporté la Grande Boucle à quatre reprises…

Relégué cette semaine en France comme simple équipier du dernier vainqueur du TDF Egan Bernal, par ailleurs auteur d’une démonstration de force lundi lors de l’étape reine de l’épreuve, Chris Froome a fait le boulot pour ensuite gentiment laisser son jeune leader s’envoler dans la montée finale. Avant d’être hué dans le col de Beyrède et de lancer des noms d’oiseau dans un parfait français à un spectateur…

Loin d’être dans une forme optimale, plus d’une année après son grave accident en marge du Dauphiné Libéré, le futur coureur de la formation Israel-Start-Up-Nation figure déjà à plus de 5 minutes de son coéquipier Egan Bernal au classement général. Pas de quoi vraiment, dans l’optique du Tour de France, rassurer son équipe et son manager Dave Brailsford sur ses aptitudes en montagne.