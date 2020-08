il y a 1h

«Hors calibre»

Fruits et légumes moches: les clients en redemandent

Un sondage des associations de défense des consommateurs conclut que la demande en produits «non calibrés» est plus élevée que l’offre proposée par les supermarchés.

de Yannick Weber

Les détaillants n’envisagent pas d’augmentation volontaire de leur offre de produits «hors-calibre». Coop

Les fruits et légumes moches font de l’oeil aux clients. C’est en tout cas ce que disent les résultats d’un sondage effectué par la Fédération romande des consommateurs (FRC) et ses homologues alémaniques et tessinois cet été. Le questionnaire se penchait sur la période de semi-confinement et sur les supermarchés, qui ont proposé des quantités plus grandes de «carottes à deux jambes» , de «pommes de terre déformées» ou de fruits et légumes qui ne correspondent pas aux standards de beauté habituels et qui, parfois, finissent directement au compost.

Offre «spécial confinement»

«Plus de la moitié des consommateurs ont acheté de tels produits durant le confinement lorsqu’ils étaient plus largement disponibles», disent les résultats du sondage. Le noyau de la problématique serait donc l’offre. Migros se targuait sur Facebook, fin avril, de mettre en vente «d’énormes carottes normalement réservées à la restauration» et qui, à cause de la fermeture des restaurants, ne trouvaient plus preneurs. Mais déjà à l’époque, la coopérative répondait que la mesure serait temporaire. Coop, de son côté, a également augmenté cette offre pendant le confinement, et en parle comme d’un «coup de main aux producteurs de légumes de très grande taille pour la restauration», selon les termes de son porte-parole Patrick Häfliger.

Selon le sondage auquel ont répondu 4150 internautes, 66% des clients ont exprimé le souhait de continuer à acheter ces produits à l’avenir, et un quart des sondés sont prêts à le faire même s’ils ne sont pas proposés à un prix plus faible. Les enquêteurs des associations de consommateurs sont allés vérifier, au début du mois d’août, ce qu’il en était de l’offre. Et leur constat leur a laissé un goût amer: depuis la fin du confinement, ces produits se font à nouveau plus rares. Seules les plus grandes succursales de Migros et Coop en vendaient. Presque rien chez Aldi, Lidl et Denner. S’appuyant sur le résultat de leur enquête, ils demandent désormais aux distributeurs d’accroître leur offre.

Coop et Migros modérés

Coop a créé en 2013 le label baptisé Ünique, sous lequel il vend ces fruits et légumes non calibrés. Sans dévoiler le chiffre d’affaire de ces ventes, Coop confirme avoir constaté que la demande augmente chaque année. «En 2019, nous avons vendu plus de 1250 tonnes de légumes et de fruits du label Ünique», dit Patrick Häfliger. Le magasin dit revoir constamment son offre, mais ne réagit par à la demande de la FRC.