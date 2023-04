AFFAIRE CREDIT SUISSE: Frustration et colère chez les employés de CS

Peu de chances pour une activité indépendante de Credit Suisse

Comme l’écrit le SonntagsBlick, si cela ne ressemble pas à une scission, il s'avère néanmoins que le regroupement des opérations en Suisse «est incomparablement plus délicat que, par exemple, la réduction de la banque d'investissement déjà annoncée». Cela à cause de l’énorme pression politique et des milliers d'emplois en jeu. Et le journal zurichois de conclure: «La peur de déraper sur ce terrain glissant est sans doute la véritable raison pour laquelle la banque ne concrétise pas ses plans pour la Suisse.»