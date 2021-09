ONU : Frustration occidentale face à l’absence d’avancées avec l’Iran

L’Iran n’a offert aucune «indication claire» cette semaine à l’ONU sur ses intentions pour la reprise des négociations pour sauver l’accord sur le nucléaire.

L’Assemblée générale des Nations Unies se tient à New York cette semaine.

Les États-Unis et les Européens ne cachent pas leur frustration, mêlée d’agacement, face à l’Iran, qui n’a offert aucune «indication claire» cette semaine à l’ONU sur ses intentions pour la reprise des négociations pour sauver l’accord sur le nucléaire iranien.

«Nous n’avons pas encore un accord de la part de l’Iran pour revenir à Vienne pour continuer les pourparlers, et la question c’est de savoir si l’Iran y est prêt, et quand», a déclaré jeudi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. «Nous attendons une réponse.»

Ce rendez-vous annuel devait être l’occasion, pour les Occidentaux, de prendre le pouls du nouveau gouvernement iranien, avec le discours vidéo du président ultra-conservateur Ebrahim Raïssi et les multiples rencontres en coulisses avec son ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, qui a fait le déplacement à New York.

Sauver l’accord de 2015

Les négociations indirectes entre Washington et Téhéran ont débuté en avril à Vienne par l’intermédiaire des Européens, de la Chine et de la Russie, autres signataires de l’accord de 2015. Objectif: sauver ce texte censé empêcher la République islamique de se doter de la bombe atomique, dont l’ex-président américain Donald Trump a retiré les États-Unis en 2018.

Son successeur Joe Biden s’est dit prêt à y revenir, et à lever au moins une partie des sanctions que le milliardaire républicain avait rétablies contre l’Iran. Mais à condition que le pays ennemi renoue aussi avec les contraintes nucléaires dont il s’est affranchi pour protester contre la pression américaine. Or ces négociations sont suspendues depuis l’élection présidentielle iranienne de juin.

«Ne pas repartir de zéro»

Tour à tour, les ministres français, allemand et britannique des Affaires étrangères, ainsi que le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, se sont ou vont se succéder auprès de leur homologue iranien avec une seule et unique exigence: la reprise rapide des négociations.

«Après la semaine de l’Assemblée générale de l’ONU, le retour au plein respect» de l’accord nucléaire «demeure la priorité», a tweeté jeudi le négociateur européen Enrique Mora. Selon lui, toutes les grandes puissances qui ont signé le texte de 2015 avec Téhéran, y compris Moscou et Pékin, «sont d’accord sur la nécessité de reprendre les négociations le plus rapidement possible, là où elles étaient parvenues» en juin.