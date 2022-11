Qatar 2022: «Fuck Croatia»: la réponse de la Croatie au sélectionneur canadien

Sélectionneur du Canada, qui célèbre la deuxième participation à une phase finale de Coupe du monde de son histoire, John Herdman n’a pas brillé par son intelligence avant le match de dimanche contre la Croatie. Il s’est en effet fendu d’un «Fuck Croatia» – pas besoin de traduction – qui a choqué beaucoup de monde, et évidemment le peuple croate.

Le journal croate «24 Sata » a immédiatement réagi. Il a publié sur sa une, avant le match, un photomontage de Herdman, complètement nu, avec un grand drapeau canadien devant la bouche et un plus petit devant les parties génitales. Le titre se voulait très explicatif: «Tu as de la gueule, mais as-tu aussi des couilles?»