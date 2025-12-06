Peste porcine africaine en Espagne: inspection de cinq laboratoires

Les autorités catalanes vont passer au peigne fin les installations situées dans un certain périmètre du foyer, et qui travaillent habituellement avec le virus.

Une inspection de cinq laboratoires a été ordonnée, après une possible fuite accidentelle comme origine du foyer de peste porcine africaine (PPA) découvert fin novembre en Catalogne, une première en Espagne depuis 1994, ont annoncé samedi les autorités locales. L’Espagne est premier producteur européen de viande porcine. Inoffensive pour les humains, la peste porcine africaine (PPA) est une maladie hémorragique virale dont le taux de mortalité est proche de 100% pour les porcs et sangliers.

«Nous avons ordonné (...) une inspection de toutes les installations, de tous ces centres (de recherche), situés dans la zone à risque de 20 km, qui travaillent à partir du virus de la peste porcine africaine», a déclaré Salvador Illa, président du gouvernement régional de Catalogne (nord-est), lors d’une conférence de presse. «Cela ne concerne que peu de centres, pas plus de cinq», a-t-il précisé, au lendemain de l’annonce de la première enquête sur un laboratoire comme possible origine du foyer. Il a ajouté que les 80'000 porcs des 55 fermes situées dans la zone à risque sont en bonne santé et «peuvent être mis à disposition de la consommation humaine en suivant les protocoles», de sorte qu'«ils pourront être commercialisés sur le marché espagnol en toute sécurité». Cela se fera «de manière progressive», a précisé le dirigeant catalan.

«Enquête complémentaire»

Depuis le 28 novembre, 13 cas de cette maladie ont été détectés dans une zone de Catalogne et les autorités cherchent à endiguer sa propagation, notamment en ayant mobilisé une centaine de soldats. Face à cette situation inédite en plus de 30 ans, le Ministère espagnol de l’agriculture a indiqué vendredi dans un communiqué «ouvrir une enquête complémentaire sur l’origine du virus». Il a annoncé étudier l’hypothèse d’une fuite d’un centre de recherche après avoir reçu le rapport du laboratoire de référence de l’UE avec le séquençage du génome du virus du foyer actuel.

Le groupe génétique identifié dans le foyer ne correspondait pas, selon le Ministère, à celui qui circule actuellement dans la dizaine de pays européens touchés par la peste porcine africaine, mais à la souche «Georgia 2007», fréquemment utilisée dans les infections expérimentales en laboratoire. Un laboratoire (IRTA-CReSA) avec des unités de confinement biologique de niveaux 2 et 3 (sur une échelle de 4) est situé à quelques kilomètres de la zone en Catalogne où les sangliers morts ont été retrouvés. Jeudi, Joaquim Segalès, l’un de ses chercheurs, avait réfuté auprès de l’AFP l’hypothèse d’une fuite accidentelle.