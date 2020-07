Jeux vidéo

Fuite autour de la prochaine console de Microsoft

Les spéculations vont bon train après la publication furtive de la photo d’un contrôleur blanc fonctionnant vraisemblablement avec la Xbox Series X.

Le contrôleur comprend le nouveau D-pad attendu, ainsi que le bouton de partage prévu pour les manettes de nouvelle génération de Microsoft. La console associée était également blanche et «avait l’air plus carrée et le bouton Xbox plus gros», selon les dires des désormais ex-détenteurs du compte «Wolfy_Wizzardo» interrogés par TheVerge. Les intéressés affirment également avoir joué à des jeux sur la console et que l’interface ressemblait toujours à l’interface utilisateur de la Xbox One.