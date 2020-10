Muttenz (BL) : Fuite d’acide chlorhydrique à la gare de triage

Lundi soir, plusieurs centaines de litres d’acide chlorhydrique se sont échappés par un trou dans un wagon-citerne, se sont répandus et ont pénétré dans le sol, dans le canton de Bâle-Campagne.

L’alerte a été donnée peu après 21 heures, indiquent mardi les autorités de Bâle-Campagne. Plusieurs centaines de litres d’acide chlorhydrique se sont échappés par un trou dans le wagon-citerne, se sont répandus et ont pénétré dans le sol.

Les pompiers ont pu colmater le trou et déplacer le wagon vers un bassin de dépollution, où l’acide restant dans la citerne a été pompé et transvasé dans un autre wagon. Ils ont aussi combattu les vapeurs toxiques avec de l’eau. L’intervention a duré toute la nuit. L’incident n’a mis en danger ni la population ni l’environnement, selon les autorités. Une enquête devra en établir les causes.