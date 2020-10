Vevey (VD)Fuite de gaz dans les locaux, une cinquantaine d’employés évacués

Mardi, peu avant 14h, une fuite de gaz a nécessité l'évacuation d'une cinquantaine de personnes à Vevey (VD). «Une conduite a été sectionnée par accident», développe Dounya Schürmann-Kabouya, chargée de communication de l’Association sécurité Riviera (ASR). L’incident est survenu dans un bâtiment industriel qui abritait employés et ouvriers. Bien que fermé au public pour cause de travaux, le musée «Nest» a aussi été sécurisé par les pompiers et Police Riviera. Cette dernière assure qu’il n’y a pas eu de blessé pendant l’intervention.