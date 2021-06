Haute-Savoie (F) : Fuite de gaz dans un immeuble: un habitant décède

Près de 70 personnes ont dû être évacuées lundi soir, en raison d’une intoxication au monoxyde de carbone, à Cluses. L’accident a fait un mort et plusieurs blessés.

A leur arrivé, les secours ont dû prendre en charge une femme et un homme en arrêt cardiaque. Ce dernier, âgé d’une quarantaine d’années, est décédé sur place. La seconde victime a été transportée en urgence aux Hôpitaux universitaires de Genève, où elle est encore hospitalisée, selon «le Dauphiné libéré». Six autres personnes, dont plusieurs enfants, ont été conduites aux hôpitaux d’Annemasse et Annecy. L’ensemble des habitants, soit une septantaine de personnes, ont été évacuées du bâtiment. Le drame a également fait des victimes parmi les animaux de compagnie.