Logiciel : Fuite de la future app de messagerie de Microsoft

La firme de Redmond planche sur One Outlook. Ce service intégrant aussi un calendrier vise entre autres à remplacer l’app Courrier sur Windows 10.

Les apps de messagerie de Microsoft vont évoluer. La firme de Redmond travaille actuellement sur un client de messagerie plus riche, qui vient de faire l’objet d’une fuite en ligne. Connu sous le nom de code Monarch, One Outlook fait aussi office de calendrier. Le service est censé remplacer les apps Courrier et Calendrier installées par défaut sur le système d’exploitation Windows 10.