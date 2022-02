Amazonie équatorienne : Fuite de pétrole: un parc naturel et une rivière pollués

Environ 21’000 m2 de la réserve Cayambe-Coca ont été touchés par la fuite d’un oléoduc. Le brut s’est également écoulé dans la Coca, une rivière majeure de l’Amazonie.

Nouvelle urgence écologique dans la jungle amazonienne: le pétrole qui se déverse d’un oléoduc endommagé depuis vendredi dans l’Amazonie équatorienne a touché une aire naturelle protégée et une rivière qui alimente en eau plusieurs villages de cette région du nord-est de l’Équateur.

«La zone touchée est située dans le parc national de Cayambe-Coca et, selon le zonage, le déversement de pétrole a eu lieu dans la zone de protection», a annoncé dans un communiqué le ministère de l’Environnement.

Environ 21’000 m2 de la réserve Cayambe-Coca ont été touchés par la fuite de pétrole. Le brut s’est également écoulé dans la Coca, une rivière majeure de l’Amazonie qui se jette dans un fleuve, le Napo, a ajouté le ministère. Cette rivière et ce fleuve alimentent en eau de nombreuses communautés, y compris des peuples autochtones.

«Notre personnel surveille 210 kilomètres de la rivière Coca et de ses affluents, et coordonne la mise en place de mesures de confinement et d’assainissement lorsque des traces d’hydrocarbures sont identifiées», ont ajouté les autorités.