Canton de Berne

Fuite d’huile isolante dans une sous-station électrique

De l’huile isolante s’est écoulée au niveau d’un câble à la sous-station électrique du Grimsel (BE). L’étendue des dégâts n’est pas encore connue.

Le service local de lutte contre les accidents d’hydrocarbures et les pompiers contrôlent la zone endommagée. Keystone/archive

Une quantité encore inconnue d’huile isolante s’est écoulée au niveau d’un câble à la sous-station électrique du Grimsel (BE). La cause et l’étendue des dommages ne sont pas encore connues avec précision, a annoncé lundi Swissgrid.