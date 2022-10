Guerre en Ukraine : Fuites de Nord Stream: Moscou veut sa place dans l’enquête

La Russie a exigé mercredi de participer à l’enquête sur les fuites des gazoducs Nord Stream 1 et 2, la Suède, en charge des investigations, ayant bloqué l’accès à la zone de ce sabotage présumé en mer Baltique. «Il devrait vraiment y avoir une enquête, naturellement, avec la participation de la Russie», a déclaré un vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Verchinine, cité par les agences de presse Tass et Ria Novosti.

Sabotage confirmé

Vendredi, le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni pour évoquer cet incident qui a suscité l’indignation de Moscou. Les livraisons de gaz russes étaient toutefois déjà suspendues via ces tubes, en pleines tensions liées au conflit en Ukraine. Selon M. Verchinine, lors de la réunion aux Nations unies, «l’opinion partagée» était «qu’il s’agissait d’un sabotage et qu’une enquête était nécessaire». Mais «aucune décision n’a été prise» sur la tenue d’une telle enquête internationale, a-t-il regretté. Il a également demandé ardemment que l’Allemagne, où arrivent Nord Stream 1 et 2 depuis la Russie, participe à l’enquête.