Genève: Fumée à bord d’un vol EasyJet: «Tout le monde a paniqué»

Selon ses informations, le sinistre serait dû à une cigarette électronique qui se serait allumée dans une valise, rangée dans les coffres à bagage situé au-dessus des voyageurs. «Des passagers ont entendu un «pop» peu après le décollage, rapporte-t-il. J’étais assis à l’avant de l’avion et quand j’ai entendu les cris, je me suis retourné et j’ai vu un énorme écran de fumée. Des voyageurs ont ouvert le compartiment, pris des bouteilles d’eau et les ont déversées sur deux valises, le feu ayant pris sur un autre bagage. Il y avait de belles flammes. Tout le monde a paniqué, puis le commandant de bord a fait une annonce pour nous dire qu’on revenait en arrière.»

Les pompiers sont montés à bord et nous ont fait évacuer. Au final, plus de peur que de mal



À l’arrivée de l’appareil sur le tarmac, pompiers, police et samaritains, avec plusieurs véhicules, étaient là, poursuit le passager: «Les pompiers sont montés à bord et nous ont fait évacuer. Au final, plus de peur que de mal, mais au moment où j’ai vu le feu, je me suis dit: ce n’est pas maintenant! Et puis je me suis calmé, il faut réagir intelligemment dans ces cas-là.» Le Genevois s’envolera pour les Pays-Bas vendredi, lui a indiqué EasyJet par SMS.