Genève: Fumée dans un vol EasyJet: des investigations débutent

Une e-cigarette

«J’ai entendu les cris, je me suis retourné et j’ai vu un énorme écran de fumée, avait décrit un passager genevois. Des voyageurs ont ouvert le compartiment, pris des bouteilles d’eau et les ont déversées sur deux valises, le feu ayant pris sur un autre bagage. Il y avait de belles flammes. Tout le monde a paniqué, puis le commandant de bord a fait une annonce pour nous dire qu’on revenait en arrière.» Notre témoin avait évoqué une e-cigarette qui se serait allumée dans une valise.